Nyalakan Lampu Warna Merah, Stadion Bayern Munich Beri Penghormatan Terakhir untuk Franz Beckenbauer

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 10 Januari 2024 16:30 WIB
Bayern Munich menyalakan lampu berwana merah di Stadion Allianz Arena. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir  kepada Franz Beckenbauer. Stadion berkapasitas 70 ribu penonton juga tak luput menuliskan kalimat "Thank you Franz".
 
Pemain yang dijuluki 'Der Kaiser' ini meninggal dunia di usia 78 tahun pada Minggu lalu. Sepak bola Jerman berkabung atas kepergian pemain yang dijuluki sebagai 'Der Kaiser' ini.
 
