Kembali ke Liga Inggris, Timo Werner Resmi Gabung ke Tottenham Hotspur

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 10 Januari 2024 15:15 WIB
Tottenham Hotspur resmi mendatangkan Timo Werner dari RB Leipzig. Werner datang dengan status pinjaman hingga akhir musim.
 
Liga Inggris bukanlah asing bagi pemain berusia 27 itu. Werner pernah membela Chelsea pada 2020-2022.
 
Kehadiran Werner diharapkan bisa menjadi andalan lini depan tim asuhan Ange Postecoglou. Mengingat, Son Heung-min harus tampil di Piala Asia dan James Maddison absen akibat cedera.
 
