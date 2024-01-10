Tottenham Hotspur resmi mendatangkan Timo Werner dari RB Leipzig. Werner datang dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Liga Inggris bukanlah asing bagi pemain berusia 27 itu. Werner pernah membela Chelsea pada 2020-2022.

Kehadiran Werner diharapkan bisa menjadi andalan lini depan tim asuhan Ange Postecoglou. Mengingat, Son Heung-min harus tampil di Piala Asia dan James Maddison absen akibat cedera.

