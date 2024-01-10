Okezone Updates dibuka dengan video detik-detik dua rumah warga longsor ke sungai di Kota Malang, Jawa Timur. Berikutnya, warga menangkap buaya sepanjang lebih dua meter, dengan alat seadanya di Pandeglang, Banten.

Seputar Pemilu 2024, cawapres nomoro urut tiga Mahfud MD memakai jaket trucker saat safari politik ke Indramayu, Jawa Barat.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Barcelona lolos ke babak 16 besar Copa Del Rey usai mengalahkan UD Barbastro 3-2. Sementara di basket, Lakers menang 106-103 atas Clippers, dan Mavericks membekuk Timberwolves.

