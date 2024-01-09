Tentara Israel fokus di Gaza tengah dan Khan Younis, didukung serangan udara besar-besaran. Kementerian Kesehatan Gaza Senin (8/1): 249 warga Palestina tewas, 510 terluka di seluruh Gaza dalam 24 jam terakhir. 85% orang di Gaza terpaksa meninggalkan rumah.

2,3 juta jiwa penduduk Gaza bergantung pada truk bantuan untuk kelangsungan hidup mereka. 1 dari 4 warga Palestina di Gaza kelaparan, sisanya menghadapi krisis kelaparan, menurut PBB. AS menekan Israel agar membiarkan lebih banyak pasokan makanan, air, bbm, obat-obatan ke Gaza.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 22 Desember, menyerukan peningkatan pengiriman segera. 3 minggu lalu, Israel buka Kerem Shalom, pintu masuk bantuan kedua ke Gaza setelah Rafah.

Menurut PBB, sekitar 120 truk setiap hari masuk Gaza, jauh di bawah jumlah kebutuhan warga. Sebelum perang, jumlah 500 truk barang yang masuk setiap hari.

