Inilah tumpukan sampah yang berada di TPS Kapuk Muara, Penjaringan, Jakut. Sudah lima hari, tumpukan sampah tersebut belum diangkut oleh petugas. Tumpukan sampah sepanjang 10 meter ini sangat mengganggu warga sekitar.

Warga merasa tidak nyaman dengan aroma sampah yang begitu tidak sedap. Warga berharap sampah-sampah itu segera dipindahkan dari lokasi tersebut.

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Akira AW

(fru)

