Inilah detik-detik video penusukan yang viral di medsos. Lokasi di area perkotaan, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Dalam video, pemuda berbaju hitam ini terlihat tak berdaya. Ia ditusuk menggunakan sajam tepat di dada sebelah kirinya.

Sebelum terjadinya penusukan, korban sempat cekcok dengan pelaku. Nahas, korban tewas saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit.

Kontributor: Widodo Waluyo

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News