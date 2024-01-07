Calon Presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto ajak capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuk diskusi panjang soal pertahanan. Karena menurut Prabowo, Anies tidak mengerti soal tema debat kedua capres tentang Pertahanan.

Hal yang dimaksud tidak dimengerti oleh Anies adalah soal barang-barang belanja pertahanan yang selalu membeli barang bekas dari luar negeri.

Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan sebelumnya menyinggung terkait anggaran Rp700 triliun di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Anies mengatakan dengan anggaran sebesar itu, Kemhan justru digunakan untuk membeli alutsista bekas.

Reporter : Giffar

Produser: Reza Ramadhan

