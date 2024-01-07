...

Tak Khawatir Soal Intervensi Utang Luar Negeri, Prabowo: Indonesia Dihormati Negara Lain

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 21:35 WIB
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Prabowo Subianto tak khawatir soal intervensi dari negara lain soal utang luar negeri. Hal itu, dia sampaikan saat debat capres kedua saat membahas tentang politik luar negeri.
 
Prabowo menambahkan jika dirinya optimis jika Indonesia menunjukkan kekuatannya, ketahanannya maka hutang luar negeri tidak akan bisa diintervensi.
 
Sebelumnya, Saat menyampaikan visi-misinya Prabowo akan meneruskan politik luar negeri yang sudah turun secara tradisi yakni dengaan politik bebas aktif atau non blok tidak memihak siapapun untuk mengamankan kepentingan nasional.
 
