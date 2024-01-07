Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan tumpang tindih regulasi yang tak ada hentinya harus bisa diselesaikan di meja Presiden. Ganjar menegaskan, seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi memerlukan harmonisasi.

Ganjar pun mengatakan siapapun dalam konteks eksekutif maka pemimpin tertinggi lah yang harus mengambil keputusan, kecuali harus berbicara dengan DPR maka harus duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

