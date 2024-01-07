...

Ganjar Pranowo: Tumpang Tindih Regulasi Harus Diselesaikan di Meja Presiden

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 21:25 WIB
Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan tumpang tindih regulasi yang tak ada hentinya harus bisa diselesaikan di meja Presiden. Ganjar menegaskan, seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi memerlukan harmonisasi. 
 
Ganjar pun mengatakan siapapun dalam konteks eksekutif maka pemimpin tertinggi lah yang harus mengambil keputusan, kecuali harus berbicara dengan DPR maka harus duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif. 
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Kristo Suryokusumo

