Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menginginkan agar industri pertahanan dalam negeri diperkuat. Ganjar pun mengingatkan agar hati-hati dengan jerat hutang luar negeri dalam rangka memperkuat alutsista.
Hal tersebut disampaikan Ganjar pada debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Sebelumnya, Ganjar menjelaskan jika membaca buku Convention Of Economic Hitman dari John Perkins, bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan.
Namun, kata Ganjar, kalau ingin memakai kekuatan dalam negeri artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%. “Dan kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi kalau itu tidak dilakukan maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita, its doing bussiness yang bisa dilakukan.
Reporter : Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
