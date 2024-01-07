Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menginginkan agar industri pertahanan dalam negeri diperkuat. Ganjar pun mengingatkan agar hati-hati dengan jerat hutang luar negeri dalam rangka memperkuat alutsista.

Hal tersebut disampaikan Ganjar pada debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Sebelumnya, Ganjar menjelaskan jika membaca buku Convention Of Economic Hitman dari John Perkins, bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan.

Namun, kata Ganjar, kalau ingin memakai kekuatan dalam negeri artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%. “Dan kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi kalau itu tidak dilakukan maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita, its doing bussiness yang bisa dilakukan.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News