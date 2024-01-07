Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan akan memperkuat keamanan khususnya di dalam negeri khususnya masalah terorisme, pinjaman online, kekerasan seksual, bahkan juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Oleh karena itu, Ganjar menegaskan perlu dilakukan reformasi Kepolisian khususnya dengan penguatan cyber system. Ganjar mengatakan Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi.

