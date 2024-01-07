...

Ganjar Pranowo akan Perkuat Keamanan dari Terorisme hingga TPPO

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 20:51 WIB
Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan akan memperkuat keamanan khususnya di dalam negeri khususnya masalah terorisme, pinjaman online, kekerasan seksual, bahkan juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 
 
Oleh karena itu, Ganjar menegaskan perlu dilakukan reformasi Kepolisian khususnya dengan penguatan cyber system. Ganjar mengatakan Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. 
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

