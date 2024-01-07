...

Ganjar Pranowo: Politik Luar Negeri Alat Negosiasi, Kepentingan Nasional Nomor Satu

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 20:42 WIB
Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa politik luar negeri merupakan alat untuk negosiasi terhadap dunia luar. Namun, kepentingan nasional harus menjadi nomor satu. 
 
Ganjar juga menegaskan pentingnya politik luar negeri dan menginginkan agar infrastruktur diplomasi yang dimiliki oleh Indonesia terus diperkuat. Ganjar juga menegaskan Indonesia selalu setia dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah diambil
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

