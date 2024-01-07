Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa politik luar negeri merupakan alat untuk negosiasi terhadap dunia luar. Namun, kepentingan nasional harus menjadi nomor satu.
Ganjar juga menegaskan pentingnya politik luar negeri dan menginginkan agar infrastruktur diplomasi yang dimiliki oleh Indonesia terus diperkuat. Ganjar juga menegaskan Indonesia selalu setia dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah diambil
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Kristo Suryokusumo
