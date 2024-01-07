...

Kemenhub Kebut Progres Double Track di Lokasi Tabrakan KA Turangga vs KA Bandung Raya

Ervan David, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 13:00 WIB
Kemenhub memastikan pengerjaan double track atau jalur ganda di lokasi kecelakaan maut KA Turangga dan KA Lokal Bandung Raya akan dikebut. Pengerjaan double track di Cicalengka ditargetkan rampung pada semester awal tahun 2024 ini.
 
Selain double track, sarana infrastruktur lainnya juga akan ditingkatkan. Seluruh jalur kereta di wilayah Daop 2 Bandung juga didorong untuk double track.
 
Berdasarkan data, tinggal beberapa petak jalur yang masih single track saat ini.
 
