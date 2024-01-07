Kemenhub memastikan pengerjaan double track atau jalur ganda di lokasi kecelakaan maut KA Turangga dan KA Lokal Bandung Raya akan dikebut. Pengerjaan double track di Cicalengka ditargetkan rampung pada semester awal tahun 2024 ini.

Selain double track, sarana infrastruktur lainnya juga akan ditingkatkan. Seluruh jalur kereta di wilayah Daop 2 Bandung juga didorong untuk double track.

Berdasarkan data, tinggal beberapa petak jalur yang masih single track saat ini.

Kontributor: Ervan David

Produser: Akira AW

(fru)

