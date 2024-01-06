Huawei Device Indonesia siap menggebrak pasar audio Tanah Air dengan pengenalan produk terbarunya. HUAWEI FreeClip hadir sebagai perangkat True Wireless Stereo (TWS) open-ear pertama dari Huawei di Indonesia.

FreeClip hadir dengan desain inovatif C-bridge yang menggabungkan kecanggihan teknologi dan kenyamanan. HUAWEI FreeClip juga menawarkan dua pilihan warna yakni hitam dan ungu yang stylish dan fashionable.

Earphone TWS ini menawarkan desain yang bisa dibilang unik. Pengguna hanya perlu mencapit kedua earbuds tersebut ke daun telinga layaknya memakai anting.

HUAWEI FreeClip dapat dipesan secara online melalui Huawei Official Store di e-commerce mulai 11 Januari 2024. Untuk harga, Huawei masih merahasiakan karena baru akan dirilis saat pembelian mulai dibuka.

