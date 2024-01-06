Pedangdut Saipul Jamil selesai menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan laboratorium di Biddokkes, Polda Metro Jaya. Saipul Jamil kembali menjalani tes darah dan rambut setelah sebelumnya hasil tes urine menunjukan negatif narkoba.

Saipul Jamil sendiri yakin bahwa dirinya bebas narkoba. Sementara polisi masih melakukan penahanan terhadap asisten Saipul Jamil berinisial S.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

