Kian banyak aneka ragam sajian kuliner bakso bisa dinikmati di berbagai daerah. Salah satunya kedai bakso di kawasan Tenggulinan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur ini.

Tempat ini menyediakan aneka bakso daging sapi dengan kuah rawon. Bakso rawon ini hampir sama dengan bakso pada umumnya. Namun dari cara penyajian dan rasanya, bakso rawon ini memiliki sensasi rasa gurih dan nikmat.

Karena jarang ditemui, penjualan dan permintaan bakso rawon di kedai ini tampak lebih banyak pada umumnya. Dengan harga berkisar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per porsi, siapapun bisa menikmati bakso rawo ini.

