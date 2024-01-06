Hujan deras yeng mengguyur ibu kota mengakibatkan Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tergenang air. Genangan air setinggi 40-60 sentimeter ditambah kondisi jalanan yang cekung menjadi penyebab jalanan tergenang.

Genangan air ini menyebabkan arus lalu lintas dari Kebayoran Lama menuju Cipulir maupun sebaliknya terganggu. Sementara itu, sejumlah kendaraan roda dua mengalami mati mesin karena menerobos genangan.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

