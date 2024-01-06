PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyampaikan Jalur Haurpugur – Cicalengka, Jawa Barat sudah bisa dilalui oleh kereta api. Jalur ini bisa kembali dilalui setelah seluruh gerbong kereta yang terlibat kecelakaan pada Jumat (5/1/2024) kemarin berhasil dievakuasi.

Pasca kejadian, jalur ini sudah bisa dilalui sejak Sabtu, (6/1/2024) pukul 06.30 pagi dengan kecepatan terbatas, yaitu 20 km/jam. PT KAI meminta maaf atas insiden tersebut dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses evakuasi.

