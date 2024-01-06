Aksi pemerasan yang dilakukan oknum sopir taksi di Bali kepada turis asing viral di media sosial. Pelaku meminta sejumlah uang sebagai biaya taksi yang ditumpangi dua turis tersebut. Oknum sopir taksi tetap memaksa dan sempat menunjukan senjata tajam.

Kedua korban memaksa turun dan berteriak minta tolong. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku berinisial YT (20). Ia ditangkap di Bandara Juanda Surabaya saat akan melarikan diri ke NTT.

Sayangnya dalam proses penyelidikan petugas terkendala dengan tidak adanya laporan dari dua korban.

Reporter: Indira Arri

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

