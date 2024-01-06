...

Wapres Maruf: Pemberian Bansos Terus Namanya Melestarikan Kemiskinan

Binti Mufarida, Jurnalis · Sabtu 06 Januari 2024 08:30 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) secara terus menerus sama saja melestarikan kemiskinan. Sehingga, sudah semestinya bansos dikurangi namun harus berbanding lurus dengan peningkatan pemberdayaan kapasitas sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 
Hal tersebut disampaikan Wapres kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024). Harapannya, dengan meningkatkan kapasitas pengusaha UMKM maka akan mengurangi angka kemiskinan. 
 
Lebih lanjut, Wapres berharap agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 mendatang tidak hanya untuk bantuan sosial, namun juga pemberdayaan. Sehingga, diharapkan akan menghilangkan angka kemiskinan di Indonesia.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

