Tim Gegana melakukan sterilisasi penemuan granat di dalam rumah warga di Sukmajaya, Depok. Dari hasil sterilisasi tersebut Tim Gegana menemukan sebuah granat nanas aktif dan ratusan butir peluru dalam berbagai ukuran dan jenis.

Penemuan granat dan butir peluru itu dilakukan saat pekerja menggali lubang septic tank. Granat dan peluru tersebut ditemukan di dalam karung dengan kedalaman satu meter.

Polisi yang mendalami penemuan satu granat serta 12 selongsong peluru melakukan penggalian lebih lanjut. Hasilnya toal ditemukan satu granat nanas aktif serta 387 butir peluru kaliber 5,56 mm, 87 butir peluru kaliber 7,62 mm, 14 butir kaliber 9 mm serta 50 butir selongsong tidak aktif.

Reporter: Iyungrizki

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

