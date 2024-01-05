Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memastikan tetap membawa 28 pemain ke Qatar. Termasuk Arkhan Fikri dan Adam Alis yang tidak masuk dalam daftar 26 nama pemain untuk Piala Asia 2023

Rencananya, 28 pemain Timnas Indonesia ini dibawa sampai laga uji coba terakhir lawan Iran pada 9 Januari 2024. Dari daftar 26 nama yang final masih bisa diganti dalam regulasi AFC, 6 jam sebelum pertandingan dimulai

Jadi jika ada pemain yang cedera, bukan tak mungkin Arkhan dan Adam Alis berpeluang kembali membela Timnas di Piala Asia 2023

