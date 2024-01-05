Saiful Jamil ditangkap polisi saat berada di jalur bus Transjakarta Daan Mogot, Jelambar, Jakarta Barat, Jumat(5/1). Penangkapan sempat menjadi tontonan warga serta pengendara yang melintas.

Saiful Jamil juga sempat terlihat beberapa kali berteriak dan meronta ronta dengan kedua tangan terborgol saat ditangkap. Hingga saat ini belum diketahui penyebab ditangkapnya Saiful Jamil.

Kontributor: Miftahul Ghani

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News