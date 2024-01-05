...

KAI Pastikan 4 Petugas Kereta Tewas dalam Kecelakaan KA di Cicalengka

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2024 19:15 WIB
PT KAI memastikan tidak ada korban jiwa yang menimpa penumpang akibat kecelakaan KA Turangga dengan Commuter Line Bandung Raya, Jumat(5/1). Empat korban tewas merupakan petugas kereta yang terdiri dari masinis, asisten masinis, pramugara serta 1 sekuriti kereta.
 
Total penumpang KA Turangga sebanyak 287 orang dan Commuterline sebanyak 191 orang, sekitar 37 penumpang yang mengalami luka ringan. KAI menyampaikan duka mendalam atas meningalnya ke 4 petugas kereta kaibat kecelakaan maut di Cicalengka.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(mhd)

