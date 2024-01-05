PT KAI memastikan tidak ada korban jiwa yang menimpa penumpang akibat kecelakaan KA Turangga dengan Commuter Line Bandung Raya, Jumat(5/1). Empat korban tewas merupakan petugas kereta yang terdiri dari masinis, asisten masinis, pramugara serta 1 sekuriti kereta.
Total penumpang KA Turangga sebanyak 287 orang dan Commuterline sebanyak 191 orang, sekitar 37 penumpang yang mengalami luka ringan. KAI menyampaikan duka mendalam atas meningalnya ke 4 petugas kereta kaibat kecelakaan maut di Cicalengka.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
