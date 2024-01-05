Evakuasi Kereta Api Turangga dan Commuter Line Bandung Raya terus dilakukan, Jumat(5/1). Saat ini petugas gabungan fokus evakuasi korban yang masih di dalam gerbong.

Jumlah penumpang KA Turangga terdapat 240 penumpang dan Commuter Line Bandung Raya 150 penumpang. Petugas mengerahkan 3 crane untuk evakuasi gerbong yang anjlok, petugas kesulitan evakuasi karena posisi gerbong rentan terguling.

Kontributor: Dicky Wismara

