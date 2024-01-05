...

Kemenhub Sampaikan Permohonan Maaf atas Kecelakaan Kereta di Cicalengka

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2024 11:20 WIB
Kementerian Perhubungan menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam atas insiden kecelakaan kereta api di Cicalengka, Jawa Barat. Saat ini, Kementerian Perhubungan telah menurunkan tim untuk mempercepat proses evakuasi para penumpang dan juga gerbong kereta.
 
Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, Kemenhub akan terus mengabarkan perkembangan terkini terkait situasi pemulihan jalur kereta agar pelayanan kereta kembali normal.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

