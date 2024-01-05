...

Truk Box Pendingin Terguling di Tengah Ruas Tol Japek

Rizki Falupi, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2024 10:00 WIB
Sebuah truk bermuatan frozen food terguling di ruas Tol Jakarta-Cikampek, Km 2 +600, Jumat (5/1/2023) pagi. Box yang tersangkut di truk pun lepas dari ikatannya hingga terpental sejauh 20 meter.
 
Belum diketahui pasti apa penyebab dari kecelakaan ini. Diduga supir truk hilang kendali saat melintas diruas Tol Jakarta-Cikampek menuju Cawang.
 
Akibat peristiwa tersebut arus lalu lintas dari arah Pondok Gede menuju Cawang mengalami kemacetan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
 
Peristiwa kecelakaan kini ditangani oleh Jasamarga dan Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.
 
Reporter: Rizki Faluvi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

