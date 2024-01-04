Hujan deras menyebabkan ruas Jalan Klapanunggal, Kabupaten Bogor terendam banjir, Kamis(4/1) sore. Sungai Cibarengkok meluap dipicu banyaknya volume air yang tidak tertampung akibat pendangkalan.

Akibatnya banyak motor dan mobil yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Sementara warga berharap Pemerintah Daerah segera memperbaiki Jembatan Cibarengkok.

Kontributor: Cahyat Supriatna

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News