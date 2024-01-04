...

Diguyur Hujan Deras Sungai Cibarengkok Bogor Banjir Rendam Jalanan Klapanunggal

Cahyat Supriatna, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 22:00 WIB
Hujan deras menyebabkan ruas Jalan Klapanunggal, Kabupaten Bogor terendam banjir, Kamis(4/1) sore. Sungai Cibarengkok meluap dipicu banyaknya volume air yang tidak tertampung akibat pendangkalan.
 
Akibatnya banyak motor dan mobil yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Sementara warga berharap Pemerintah Daerah segera memperbaiki Jembatan Cibarengkok.
 
Kontributor: Cahyat Supriatna

(mhd)

