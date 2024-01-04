Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan ribuan relawan di Blora, Jawa Tengah, Kamis(4/1). Ganjar mengingatkan seluruh relawan untuk taat aturan agar kejadian di Boyolali tidak terulang.

Ganjar memastikan jika ada pendukungnya yang disakiti pihaknya akan terus melawan. Ganjar sebelumnya juga menemui sejumlah petani di Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung.

Kontributor: Heri Purnomo

