Alam Ganjar dan Mohammad Ikhwan Zein menikmati sate sembari mengobrol santai di Kawasan Sleman, Yogyakarta, Kamis(4/1). Alam Ganjar merupakan anak Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, sedangkan Mohammad Ikhwan Zein atau dokter Wawan merupakan anak Mahfud MD.

Alam dan dokter Wawan mengaku membahas banyak hal mulai kesehatan, masa depan Indonesia potensi anak muda dan kekayaan sumber daya alam hingga dunia perpolitikan. Keduanya mengaku akan terus menjalin komunikasi intensif guna mempererat tali persahabatan.

Kontributor: Heru Trijoko

(mhd)

