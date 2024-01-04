...

Begini Suasana Terkini Rumah Duka Rizal Ramli Jelang Pemakaman

Faisal Rinaldi, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 10:53 WIB
Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia, Selasa (2/1). Ia meninggal dunia pada usia 69 tahun di RS Cipto Mangunkusumo, Jakpus
 
Jenazah akan dimakamkam di TPU Jeruk Purut, Jakarta hari ini, Kamis (4/1). Sejumlah karangan bunga ucapan belasungkawa menghiasi rumah duka 
 
Almarhum akan dikebumikan satu liang lahat bersama mendiang sang istri. Pemakaman baru dilaksanakan hari ini karena menunggu kepulangnya putrinya dari Amerika
 
Reporter: Faisal Rinaldi 
Produser: Akira AW

(fru)

