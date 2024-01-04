Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia, Selasa (2/1). Ia meninggal dunia pada usia 69 tahun di RS Cipto Mangunkusumo, Jakpus

Jenazah akan dimakamkam di TPU Jeruk Purut, Jakarta hari ini, Kamis (4/1). Sejumlah karangan bunga ucapan belasungkawa menghiasi rumah duka

Almarhum akan dikebumikan satu liang lahat bersama mendiang sang istri. Pemakaman baru dilaksanakan hari ini karena menunggu kepulangnya putrinya dari Amerika

Reporter: Faisal Rinaldi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News