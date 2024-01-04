KPU Kabupaten Semarang, Jateng, mulai melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara Pemilu 2024. Hari pertama, Kamis (4/12) pelipatan dilakukan di Gor Pandanaran Wujil, Bergas, Kabupaten Semarang.

Sebanyak 250 tenaga yang berasal dari masyarakat umum terlibat dalam proses kegiatan tersebut.

Hari pertama proses pelipatan dan penyortiran ditemukan sejumlah surat suara yang rusak. Di antaranya mulai dari warna tinta yang tidak merata dan kabur hingga surat suara yang sobek.

Kontributor: Lurisa Lulu

Produser: Akira AW

(fru)

