Seorang petugas Dishub viral di medsos usai aksinya bertengger di kap mobil taksi online. Kejadian tersebut diketahui terjadi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, para petugas Dishub tersebut sempat terlibat cekcok dengan pengemudi mobil. Tak terima diberhentikan petugas, sang pengemudi mobil pun langsung tancap gas.

Mobil itu kemudian berhasil diberhentikan di Jalan Kusuma Atmaja, Menteng, Jakpus. Kini masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua pihak setuju damai.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News