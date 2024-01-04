...

Viral! Petugas Dishub DKI Nyangkut di Kap Mobil Taksi Online

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 10:00 WIB
Seorang petugas Dishub viral di medsos usai aksinya bertengger di kap mobil taksi online. Kejadian tersebut diketahui terjadi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. 
 
Sebelumnya, para petugas Dishub tersebut sempat terlibat cekcok dengan pengemudi mobil. Tak terima diberhentikan petugas, sang pengemudi mobil pun langsung tancap gas. 
 
Mobil itu kemudian berhasil diberhentikan di Jalan Kusuma Atmaja, Menteng, Jakpus. Kini masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua pihak setuju damai. 
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati 
Produser: Akira AW

