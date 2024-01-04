Okezone Updates dibuka oleh video viral pedagang di Lombok Tengah, NTB, yang fasih empat bahasa asing. Video berikutnya, lantaran akses jalan tidak ada, warga terpaksa menandu keranda jenazah melewati sawah di Bekasi, Jawa Barat.

Video seputar Pemilu 2024, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengunjungi perajin ukiran di Jepara, Jawa Tengah.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Libya pada laga uji coba menjelang Piala Asia 2023. Sementara, Liverpool kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris usai membekuk Newcastle 4-2.

Host: Nata Arman



