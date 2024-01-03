Birmingham City FC resmi memecat Wayne Rooney dari kursi pelatih. Eks bomber Manchester United itu didepak lantaran tak mampu mengangkat performa Birmingham. Birmingham tercatat hanya sanggup dua kali meraih kemenangan dan semakin terpuruk di peringkat 20 di divisi Championship

Rumornya, Birmingham mengincar eks pelatih Chelsea, Frank Lampard sebagai pengganti. Kini, Birmingham City masih menunjuk Steve Spooner menjadi caretaker

Produser : Febry Rachadi

(rns)

