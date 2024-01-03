...

Birmingham City Resmi Pecat Wayne Rooney, Eks Pelatih Chelsea Jadi Pengganti?

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 03 Januari 2024 15:00 WIB
Birmingham City FC resmi memecat Wayne Rooney dari kursi pelatih. Eks bomber Manchester United itu didepak lantaran tak mampu mengangkat performa Birmingham. Birmingham tercatat hanya sanggup dua kali meraih kemenangan dan semakin terpuruk di peringkat 20 di divisi Championship
 
Rumornya, Birmingham mengincar eks pelatih Chelsea, Frank Lampard sebagai pengganti. Kini, Birmingham City masih menunjuk Steve Spooner menjadi caretaker
 
Produser : Febry Rachadi

(rns)

