Simulasi pilpres digelar KPU Lebak di Kampung Kadu Katug, Desa Kenekes, Leuwidamar, Lebak, Banten. Namun, dalam simulasi tersebut hanya mencantumkan 2 paslon capres cawapres dari 3 paslon yang mengikuti kontestasi.

Hal ini banyak tidak diketahui warga apalagi bagi warga Suku Baduy tidak memiliki akses internet dan televisi. Sementara masyarakat Baduy yang tercatat dalam DPT sebanyak 6.078 orang yang tersebar di 27 TPS.

