Simulasi Pilpres 2024 di Lebak Hanya Ada 2 Paslon di Surat Suara

Iskandar Nasution, Jurnalis · Rabu 03 Januari 2024 22:00 WIB
Simulasi pilpres digelar KPU Lebak di Kampung Kadu Katug, Desa Kenekes, Leuwidamar, Lebak, Banten. Namun, dalam simulasi tersebut hanya mencantumkan 2 paslon capres cawapres dari 3 paslon yang mengikuti kontestasi.
 
Hal ini banyak tidak diketahui warga apalagi bagi warga Suku Baduy tidak memiliki akses internet dan televisi. Sementara masyarakat Baduy yang tercatat dalam DPT sebanyak 6.078 orang yang tersebar di 27 TPS.
 
Kontributor: Iskandar Nasution

