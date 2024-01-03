...

Tuntut Pembebasan Tahanan, Warga Palestina Demo di Ramallah, Tepi Barat

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 03 Januari 2024 23:15 WIB
Lusinan warga Palestina protes di kota Ramallah, Tepi Barat, menuntut pembebasan tahanan. Mereka menunjukkan foto-foto para tahanan di luar gedung Komite Internasional Palang Merah.
 
Menurut data Palestina, setidaknya 8.000 warga Palestina ditahan Israel atas tuduhan atau hukuman terkait keamanan karena serangan terhadap warga Israel. Ratusan orang ditangkap sejak dimulainya perang Israel-Hamas di Gaza pada 7 Oktober 2023.
 
Aktivis hak asasi manusia mengatakan jumlah yang disebut tahanan administratif, yaitu orang-orang yang ditahan tanpa diadili atau dituntut, merupakan rekor tertinggi.
 
Qadoura Fares, ketua kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina dan mantan tahanan mengatakan protes tersebut terjadi setelah kematian seorang warga Palestina di penjara.
 
Pemboman Israel meratakan sebagian besar Gaza, 85% dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi.
 
Produser: Betty Usman
Sumber APTN

(fru)

