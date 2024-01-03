Direktorat Jenderal Imigrasi meresmikan 78 unit autogate baru. Pintu lintasan otomatis ini berada di terminal 3 dan 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ada sebanyak 52 autogate terletak di pintu kedatangan dan 16 autogate di pintu keberangkatan terminal 3.

Sementara, keberangkatan maupun kedatangan di terminal 2 disiapkan masing-masing 5 autogate. Dengan adanya fasilitas autogate, pemeriksaan imigrasi hanya membutuhkan waktu 15-25 detik untuk setiap penumpang.

Hadirnya 78 autogate baru ini bisa memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan kepada para pengguna jasa penerbangan Internasional.

Kontributor: Hasnugara

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News