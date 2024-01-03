Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud melaporkan dugaan penganiayaan relawannya kepada Komnas HAM pada Rabu (3/1/2024)
TPN meminta Komnas HAM melakukan investigasi agar publik tidak bingung dengan berbagai informasi yang berkembang terkait peristiwa ini.
Komnas HAM mengatakan telah menerima pengaduan dari TPN Ganjar-Mahfud. Usai mendapatkan laporan lengkap, Komnas HAM akan melakukan analisis terhadap kasus tersebut.
Reporter: Widya Michella
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
