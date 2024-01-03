Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia, Selasa (2/1). Rizal Ramli dikenal sebagai ekonom senior sekaligus politisi

Ia juga sering bolak balik menduduki kursi menteri. Rizal Ramli sering melontarkan jargon jurus 'Rajawali Ngepret'. Hal itu ia lontarkan ketika ingin membereskan suatu masalah semasa hidupnya

Berikut Sepak Terjang Rizal Ramli Semasa Hidup:

1. Seorang Ekonom dan Politisi Indonesia

2. Anggota Tim Panel Penasehat Ekonomi PBB

3. Ikut Gerakan Menentang Pemilihan Kembali Soeharto sebagai Presiden

4. Raih gelar Doktor dari Boston University

5. Rizal Ramli mendirikan Econit (1992)

6. Ditunjuk Gus Dur sebagai Kepala Bulog (2000)

7. Menteri Perekonomian Era Gus Dur

8. Ditunjuk SBY jadi Preskom PT Semen Gresik (2006)

9. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Era Jokowi (2015-2016)

