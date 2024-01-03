...

Rizal Ramli Meninggal Dunia, Begini Sepak Terjang Sang 'Rajawali Ngepret'

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 03 Januari 2024 09:38 WIB
Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia, Selasa (2/1). Rizal Ramli dikenal sebagai ekonom senior sekaligus politisi 
 
Ia juga sering bolak balik menduduki kursi menteri. Rizal Ramli sering melontarkan jargon jurus 'Rajawali Ngepret'. Hal itu ia lontarkan ketika ingin membereskan suatu masalah semasa hidupnya
 
Berikut Sepak Terjang Rizal Ramli Semasa Hidup: 
 
1. Seorang Ekonom dan Politisi Indonesia
2. Anggota Tim Panel Penasehat Ekonomi PBB
3. Ikut Gerakan Menentang Pemilihan Kembali Soeharto sebagai Presiden 
4. Raih gelar Doktor dari Boston University
5. Rizal Ramli mendirikan Econit (1992) 
6. Ditunjuk Gus Dur sebagai Kepala Bulog (2000)
7. Menteri Perekonomian Era Gus Dur 
8. Ditunjuk SBY jadi Preskom PT Semen Gresik (2006) 
9. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Era Jokowi (2015-2016)
 
Produser: Akira AW

(fru)

Banner

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

