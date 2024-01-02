Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji episode 1 garapan MNC Pictures telah tayang di RCTI pada (1/1/2024) kemarin.

Para pemain dan kru pun menggelar acara syukuran potong tumpeng serta santunan ke anak yatim. Acara ini digelar di lokasi syuting Tukang Bubur Pengen Naik Haji di Kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (2/1/2024).

Diketahui, sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji ini tayang di RCTI setiap hari pukul 19.00 WIB.

Reporter : Ravie Wardanie

Producer : Erlangga Agung Asmoro

