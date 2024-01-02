...

Pemain dan Kru Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji, Gelar Syukuran dan Santunan Anak Yatim

Ravie Wardani, Jurnalis · Selasa 02 Januari 2024 21:00 WIB
Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji episode 1 garapan MNC Pictures telah tayang di RCTI pada (1/1/2024) kemarin. 
 
Para pemain dan kru pun menggelar acara syukuran potong tumpeng serta santunan ke anak yatim. Acara ini digelar di lokasi syuting Tukang Bubur Pengen Naik Haji di Kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (2/1/2024).
 
Diketahui, sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji ini tayang di RCTI setiap hari pukul 19.00 WIB.
 
Reporter : Ravie Wardanie        
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

