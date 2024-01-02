Mantan Menko Kemaritiman sekaligus Pakar Ekonomi Rizal Ramli meninggal dunia di usia 69 tahun di RSCM, Selasa (2/1) malam. Kabar duka itu dibenarkan Staf Rizal Ramli yakni Tri Wibowo Santoso.

Belum diketahui penyebab wafatnya dari Rizal Ramli. Mendiang merupakan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri sejak era Presiden Keempat Abdurrahman Wahid.

Lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Manusia.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News