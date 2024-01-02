...

Kasus Covid-19 di Depok Melonjak hingga 200 Persen, Wali Kota Siapkan Surat Edaran

Iyung Rizky, Jurnalis · Selasa 02 Januari 2024 21:40 WIB
Kasus Covid-19 di Kota Depok kembali meningkat, peningkatan bahkan  mencapai 200 persen. Sebelumnya kasus covid-19 di Kota Depok tercacat sebanyak 100 kasus namun pada akhir Desember 2023 tercatat ada sebanyak 300 kasus.
 
Dari 300 kasus covid-19 tersebut seluruh warga yang terpapar menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Wali Kota Depok akan mengeluarkan surat edaran untuk imbauan terkait pencegahan dan antisipasi peningkatan kasus covid-19.
 
