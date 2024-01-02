Kasus Covid-19 di Kota Depok kembali meningkat, peningkatan bahkan mencapai 200 persen. Sebelumnya kasus covid-19 di Kota Depok tercacat sebanyak 100 kasus namun pada akhir Desember 2023 tercatat ada sebanyak 300 kasus.

Dari 300 kasus covid-19 tersebut seluruh warga yang terpapar menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Wali Kota Depok akan mengeluarkan surat edaran untuk imbauan terkait pencegahan dan antisipasi peningkatan kasus covid-19.

Kontributor: Iyungrizki

(fru)

