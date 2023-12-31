...

Hibur Pengunjung di Malam Tahun Baru, TMII Tampilkan Pertunjukan Dancing Fountain

Reza Ramadhan, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 21:33 WIB
Inilah pertunjukan Dancing Fountain di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu (31/12/2023). Pertunjukan ini jadi salah satu hiburan dalam rangka malam tahun baru.
 
Pertunjukan Dancing Fountain ini pun menampilkan cerita dongeng Si Kancil dan Bawang Merah dan Bawang Putih. Nampak, pula visual water screen yang menampilkan gambar animasi dari dongeng tersebut. Pertunjukan ini pun berlangsung selama 20 menit dan berhasil membuat pengunjung takjub 
 
Reporter: Echa
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

