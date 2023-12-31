Ribuan kendaraan bermotor terus berdatangan ke Taman Impian Jaya Ancol, Minggu (31/12/2023. Para pengunjung Ancol yang tiba tidak hanya datang menggunakan kendaraan pribadi. Namun, ada juga yang menggunakan transportasi umum seperti KRL dan bus Transjakarta.

Para pengunjung hendak menghabiskan waktu malam tahun barunya di dalam Ancol. Pihak Taman Impian Jaya Ancol sendiri akan menyuguhkan pesta kembang api berdurasi 10 menit di Pantai Lagoon.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

