Seorang Suami Mutilasi Istrinya, Diduga akibat Masalah Rumah Tangga

Saif Hajarani, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 14:00 WIB
Warga Malang, Jawa Timur digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Sang istri tewas dalam kondisi mengenaskan akibat dimutilasi oleh pelaku.
 
Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh tetangga pelaku yang sempat dimintai tolong oleh pelaku. Pelaku kemudian menunjukkan istrinya yang sudah tak bernyawa dan menunjuk ember berisi potongan tubuh istrinya.
 
Polisi menyebut tersangka sudah menyerahkan diri pagi ini dan mengakui telah membunuh istrinya. Dugaan sementara, pembunuhan terjadi karena persoalan lama dalam keluarga.
 
Kontributor: Saif Hajarani
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

