Kawasan wisata Pantai Kuta, Bali akan bersih dari kendaraan saat perayaan malam tahun 2024 nanti. Jajaran Satlantas Polresta Denpasar akan menutup dan mengalihkan sejumlah ruas jalan agar tidak terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan.

Rekayasa arus lalu lintas ini akan diberlakukan pada pukul 15.00 WITA hingga kondisi arus lalu lintas kembali normal pasca malam pergantian tahun. Masyarakat yang menuju Pantai Kuta diimbau untuk parkir di kantong-kantong parkir yang telah ditentukan dan berjalan kaki menuju pantai.

Kontributor: Indira Arri

Produser: Kristo Suryokusumo

