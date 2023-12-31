...

Kawasan Pantai Kuta akan Bersih dari Kendaraan saat Perayaan Malam Tahun baru

Indira Arri, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 10:04 WIB
Kawasan wisata Pantai Kuta, Bali akan bersih dari kendaraan saat perayaan malam tahun 2024 nanti. Jajaran Satlantas Polresta Denpasar akan menutup dan mengalihkan sejumlah ruas jalan agar tidak terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan.
 
Rekayasa arus lalu lintas ini akan diberlakukan pada pukul 15.00 WITA hingga kondisi arus lalu lintas kembali normal pasca malam pergantian tahun. Masyarakat yang menuju Pantai Kuta diimbau untuk parkir di kantong-kantong parkir yang telah ditentukan dan berjalan kaki menuju pantai.
 
Kontributor: Indira Arri
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

