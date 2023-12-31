Sebuah mobil jenis sedan terperosok ke kali Banjir Kanal Timur (BKT) Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur pada Minggu (31/12/2023) dinihari. Kendaraan terperosok di kedalaman sepuluh meter setelah pengemudi kehilangan kendali saat berkendara dalam kondisi mengantuk.
Kendaraan berhasil dievakuasi dalam waktu 1 jam setelah 1 unit kendaraan derek diturunkan untuk mengevakuasi mobil dari bantaran kali. Akibat peristiwa ini pengemudi selamat, meski dalam kondisi shock akibat kejadian ini.
Kontributor: Rizki Faluvi
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow