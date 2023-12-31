Okezone Updates dibuka dengan video aksi sejumlah bocah menghadang pengendara sepeda motor yang nekat menerobos jalan trotoar di Menteng, Jakarta Pusat. Sementara, seorang bocah di Kediri, Jawa Timur, tampil memukau pada ajang model hingga kancah internasional.

Berita seputar Pemilu 2024, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menggagas program SMK gratis langsung kerja, saat kunjungan ke Wonogiri, Jateng.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Arsenal dan Tottenham Hotspur sama-sama menelan kekalahan pada lanjutan Liga Inggris. Sementara dari dunia basket, Los Angeles Lakers menghancurkan Charlotte Hornets lewat skort 133-112.

Host: Nata Arman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News