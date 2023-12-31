...

OKEZONE UPDATES: Bocah Hadang Sepeda Motor hingga Lakers Hancurkan Hornets

Nata Arman, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 07:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video aksi sejumlah bocah menghadang pengendara sepeda motor yang nekat menerobos jalan trotoar di Menteng, Jakarta Pusat. Sementara, seorang bocah di Kediri, Jawa Timur, tampil memukau pada ajang model hingga kancah internasional.
 
Berita seputar Pemilu 2024, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menggagas program SMK gratis langsung kerja, saat kunjungan ke Wonogiri, Jateng.
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Arsenal dan Tottenham Hotspur sama-sama menelan kekalahan pada lanjutan Liga Inggris. Sementara dari dunia basket, Los Angeles Lakers menghancurkan Charlotte Hornets lewat skort 133-112.
 
Host: Nata Arman

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

