Di masa libur Natal dan tahun baru yang berbarengan dengan libur anak-anak sekolah, wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, dipadati pengunjung. Antrean panjang mengular di sejumlah wahana seperti wahana kereta gantung dan bus listrik

Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung pengelola TMII telah menyediakan sejumlah kantong kantong parkir yang di peruntukan bagi kendaraan pengunjung yang hadir di masa libur Natal dan tahun baru.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News